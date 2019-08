The Flash sarà diretto dall'Andy Muschietti di IT

News Cinema

Dopo l'ultimo abbandono di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, questa volta Ezra Miller potrebbe aver trovato il tono dark che cercava...

Chiacchierando con il sito Fandango del suo imminente IT: Capitolo 2 (dal 5 settembre nelle nostre sale), Andy Muschietti ha confermato di essere lui il regista designato per l'assolo di The Flash con Ezra Miller. La presenza di Muschietti conferma indirettamente che Miller ha ottenuto ciò che voleva dalla Warner Bros: un film dal tono più cupo e dark, tanto che come forse ricordererete l'attore era entrato in rotta di collisione con i precedenti registi e sceneggiatori John Francis Daley e Jonathan Goldstein, più propensi allo humor. Se Muschietti non agirà ancora sul copione, il film dovrebbe essere girato nella seconda metà del 2020 con la nuova sceneggiatura firmata dallo stesso Ezra Miller con Grant Morrison.

I fan incrociano le dita, perché The Flash si trascina dal 2015, quando sembrava che a occuparsi del progetto sarebbe stato lo sceneggiatore Seth Grahame-Smith, che avrebbe anche per l'occasione debuttato alla regia.

I prossimi film targati Warner Bros / DC Comics sono, nell'ordine di uscita, Joker (3 ottobre), Birds of Prey (febbraio 2020), Wonder Woman 1984 (giugno 2020), The Batman (giugno 2021), The Suicide Squad (agosto 2021), Aquaman 2 (dicembre 2022). Dal 2021 le uscite si fanno più diradate: se il progetto di The Flash accelerasse, la Warner dovrebbe riuscire a trovare una data d'uscita nel mare magnum della concorrenza (interna ed esterna!).