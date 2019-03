The Flash, Ezra Miller si scrive il film da solo per salvare il progetto

E' ancora in piedi Il progetto di un assolo per The Flash, interpretato da Ezra Miller già in Justice League e in brevi momenti di Batman V Superman e Suicide Squad. Bisognerà tuttavia attendere ancora un po' di tempo, perché il tira e molla tra l'attore e gli sceneggiatori John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che volevano un'impostazione più comica, è giunto al termine, con l'abbandono dei due autori. La Warner Bros e la DC Comics hanno accettato di dare una chance per il copione allo stesso Miller, che lavorerà in compagnia di Grant Morrison su Flashpoint (era il titolo provvisorio, assolutamente a questo punto non confermato).

C'è poco tempo: a maggio scade il contratto di Miller nei panni di Barry Allen, e se il suo lavoro sul copione non darà i frutti sperati, Ezra potrebbe anche prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare il ruolo. Sarebbe in buona compagnia, copo le defezioni / allontanamenti di Ben Affleck da Batman, Will Smith da Deadshot e Jared Leto dal Joker. Cosa questo causerebbe al progetto in generale, è presto per dirlo: scommetteremmo tuttavia sulle spallucce della Warner, che non sembra molto ansiosa di ribadire tutte le persone coinvolte nei film più criticati del DC Extended Universe. Ma Miller non demorderà tanto facilmente: aveva dichiarato a Playboy a novembre quanto segue.

"Nulla è certo a questo mondo, ma quando si parla di certezze, vi dico che faremo un ca*** di film di Flash. E' uno dei grandi sogni della mia vita, ed è bello anche solo che sia all'orizzonte. Chiunque conosca Barry Allen sa che può arrivare in ritardo, anche molto in ritardo, ma una volta che arriva, risolve tutto. Bisogna avere fiducia."