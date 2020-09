The Flash con Ezra Miller una nuova partenza per il DC Extended Universe?

News Cinema

Stando alle parole della producer Barbara Muschietti, The Flash potrebbe rappresentare una ripartenza per il DC Extended Universe.

Arriverà nel 2022 The Flash, assolo di Ezra Miller nei panni del supereroe DC Comics, diretto dall'Andy Muschietti degli IT: dopo aver saputo che il film vedrà Ben Affleck e Michael Keaton vestire i panni di vari Batman / Bruce Wayne, qualcuno ha iniziato a immaginare che The Flash possa essere un nuovo inizio per il DC Extended Universe. Con Zack Snyder che si sta riprendendo Justice League tramite lo Snyder Cut su HBO Max, con esperimenti slegati come Joker e The Batman, e con battitori liberi come Wonder Woman e Aquaman, si sente la necessità di un film che possa sintetizzare questa ricerca di identità comune e omogeneizzarla. A sorpresa, potrebbe trattarsi di The Flash, stando alle parole della producer Barbara Muschietti: Leggi anche Michael Keaton sarà di nuovo Batman in The Flash

Voglio che vediate il film, quindi non vi svelerò molto. Ma vi posso dire che sarà un otto volante. Sarà divertente, entusiasmante, ci sono un sacco di personaggi DC. Flash è il supereroe di questo film, ma fa da ponte tra tutti questi personaggi e le loro timeline. In un certo senso, si potrebbe dire che fa ripartire tutto però non dimentica niente.

Ben Affleck tornerà nei panni di Bruce Wayne in The Flash Leggi anche

In cosa consisterà questo "colpo al cerchio e alla botte"? Tutto potrebbe accadere, ma sappiamo che The Flash sarà una lettura "alternativa" di Flashpoint, una miniserie del 2011 scritta dall'onnipresente Geoff Johns per i disegni di Andy Kubert: nella versione cinematografica però Flash dovrebbe viaggiare nel tempo per salvare sua madre.

Ricordiamo che Walter Hamada, boss della DC Films, durante il DC FanDome aveva accennato a un Multiverso che comprenderà persino il Joker con Joaquin Phoenix e il Batman con Robert Pattinson. Questo concetto sarà introdotto definitivamente in The Flash?