The Final Cut: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 27 maggio con SimulWatch

Un thriller di fantascienza con protagonista il compianto Robin Williams. Appuntamento su SimulWatch mercoledì 27 maggio alle 18.

La visione condivisa di mercoledì 27 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un thriller di fantascienza con protagonista il compianto Robin Williams, The Final Cut.

L'appuntamento per vedere tutti insieme The Final Cut e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 27 maggio alle 18.

Scritto e diretto nel 2004 da Omar Naim, The Final Cut racconta una storia ambientata in un futuro prossimo nel quale, grazie all'impianto di un chip, tutto il vissuto di una persona viene registrato in un video, e dove montatori specializzati realizzano filmati da mostrare durante le cerimonie funebri che assemblano i momenti salienti della persona appena morta. Robin Williams interpreta il ruolo di uno di questi montatori, Alan, che scopre nei "ricordi" di una persona che non consoceva Alan scopre un’immagine della propria infanzia che da sempre lo perseguita. Questa scoperta lo porterà a compiere una frenetica indagine alla ricerca di verità e redenzione.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti.