The Field Guide To Evil: il trailer dell'horror antologico

È uscito il trailer di un nuovo horror antologico, costituito da 9 episodi firmati da altrettanti registi. Si intitola The Field Guide To Evil. I registi più noti nel campo sono gli austriaci Veronika Franz e Severin Fiala, noti per Goodnight Mummy, l'inglese Peter Strickland e la polacca Agnieszka Smoczynska.

La particolarità del film, prodotto da quegli stessi che ci hanno dato The ABCs of Death, è quella di essere ispirato a leggende popolari di diversi paesi.

The Field Guide To Evil è stato accolto molto positivamente al SXSW Film Festival e in America uscirà in cinema selezionati e sulle principali piattaforme streaming il prossimo 29 marzo.