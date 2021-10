The Feast: si banchetta con carne umana nel trailer dell'horror

News Cinema

E’ un horror folk parlato interamente in gallese l'agghiacciante The Feast, di cui è appena uscito il trailer. Al centro della storia un banchetto a cui gli invitati partecipano anima e corpo.

Ci siamo spaventati davvero tanto guardando il trailer di The Feast, e perché non dovremmo condividere il nostro terrore con voi, che tanto amate gli horror? Già, perché The Feast (Il banchetto) parla di un pasto dove si mangia anche carne umana. Il film è interamente in gallese (sottotitolato) ed è stato descritto come un "feroce horror folk".

The Feast è diretto da Lee Haven Jones, a cui dobbiamo alcuni episodi delle serie Doctor Who e The Long Call. Gli interpreti del film sono invece Annes Elwy, Lisa Palfrey e Caroline Berry. L'uscita iè prevista per il 19 novembre, tanto in sala quanto su alcune piattaforme streaming.

Ecco la sinossi del film, seguita da immagini inquietanti e disturbanti, in un crescendo di paura che vi farà davvero affondare le unghie nella poltrona e vi indurrà a coprirvi gli occhi con tutte e due le mani.

Mentre la tensione cresce, verrete abbandonati al più puro terrore fino ai minuti finali del film. The Feast è una favola orribilmente accattivante che affronta temi come l'avidità, le classi sociali e il privilegio. Il film è stato girato nella splendida campagna del Galles per permettere di riflettere in profondità sul messaggio eco-horror che contiene: chi ha veramente diritto alla Terra e a tutte le risorse che ci fornisce?