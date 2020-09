News Cinema

The Father: Un Anthony Hopkins da Oscar nel trailer del film con Olivia Colman

Carola Proto di 15 settembre 2020

L'attore britannico Anthony Hopkins è un uomo con la demenza senile in The Father, dramma familiare che vede protagonista anche Olivia Colman. Del film, in arrivo a dicembre, è stato appena diffuso il trailer.

Anthony Hopkins è pronto a regalarci una delle performance più strabilianti della sua carriera in un film lacerante e commovente che lo affianca a un altro premio Oscar: Olivia Colman. In The Father l'attore interpreta un uomo che soffre di demenza senile e che, naturalmente, comincia a guardare la realtà in maniera diversa. The Father ci mostra quello che vede, a cominciare da sua figlia, che ai suoi occhi diventa una donna diversa ed è infatti impersonata da un'attrice diversa: Olivia Williams. L'effetto è portentoso, come si vede dal trailer appena uscito. The Father segna il debutto dietro alla macchina da presa di Florian Zeller, romanziere, drammaturgo e regista teatrale francese che ha sceneggiato la commedia con Gérard Depardieu e Daniel Auteuil Sogno di una notte di mezza età. Nel cast ci sono altri ottimi attori inglesi: Mark Gatiss, Imogen Poots e quel Rufus Sewell che abbiamo ammirato nella serie tv L'uomo nell'alto castello. Il film uscirà in sala il 18 dicembre e questa è la sinossi ufficiale. Anthony ha 80 anni, è dispettoso, vive orgogliosamente da solo e rifiuta le attenzioni e le cure di sua figlia Anne. Anne, però, comincia ad aver bisogno di aiuto, perché non riesce più a far visita quotidianamente ad Anthony, che sta perdendo la percezione della realtà. Mentre assistiamo all'andare e venire della sua memoria, ci domandiamo: quanta parte della sua identità e del suo passato Anthony conserva? Come affronta Anne il dolore per la perdita di suo padre mentre l'uomo ancora vive e respira davanti a lei? The Father parla con partecipazione della vita reale attraverso una tenera riflessione sulla vibrante condizione umana. Straziante e incredibilmente toccante, il film abbraccia la verità delle nostre esistenze.

