The Fast and the Furious: Tokyo Drift, 10 curiosità sul terzo film della saga

Era il 2006 quando usciva nelle sale il terzo film della saga di Fast and Furious. Esploriamo alcuni aspetti del film che forse non tutti conoscono con 10 curiosità.

Tutti fanno finta di niente, ma di fatto The Fast and The Furious: Tokyo Drift (il terzo film) quando uscì al cinema era uno spin-off. Per come sono andate le cose successivamente, il tentativo di recupero di un franchise che poteva ancora offrire qualcosa con Fast and Furious: Solo parti originali (il quarto film) e i capitoli seguenti che hanno visto crescere "la famiglia" della saga, Tokyo Drift era semplicemente un'altra storia parallela ambientata in Giappone. Questo perché le capriole fatte dallo sceneggiatore Chris Morgan film dopo film hanno costruito allacci tali per avere una continuità narrativa e inserire alcuni eventi del film a posteriori nell'evoluzione generale della saga con Vin Diesel e soci, ripescando anche il personaggio di Han.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift, la trama del film

Diretto da Justin Lin, The Fast and the Furious: Tokyo Drift racconta la passione di un giovane americano che vuole farsi strada nel mondo delle corse clandestine. Sean Boswell (Lucas Black) però finisce subito nei guai con le forze dell'ordine e la madre lo costringe a trasferirsi in Giappone dal padre per allontanarlo da quel mondo. A Tokyo, Sean fa la conoscenza di Twinkie (Bow Wow) che lo introduce al mondo del drifting. Un ex membro del team di Dominic Toretto (Vin Diesel), Han-Seoul-Oh (Sung Kang), decide di aiutare il nuovo arrivato e gli presta la sua auto per fronteggiare un pericoloso membro della Yakuza che mette a rischio anche la vita della bella Neela Ezar (Nathalie Kelly).

The Fast and the Furious: Tokyo Drift, 10 curiosità sul film

Considerato da molti l'ultimo vero film della saga con l'identità originale della saga legata alle auto elaborate e alle corse illegali. È il terzo film della saga di Fast & Furious ma, con i capitoli successivi, la storia di Tokyo Drift si colloca a livello narrativo tra il 6° e il 7° film. Vin Diesel non doveva essere incluso nel cast. La Universal gli ha chiesto di accettare una piccola parte per poter promuovere meglio il film con la sua immagine, anche se non sarebbe stato tra i protagonisti. Diesel ha accettato perché ha chiesto in cambio (e ottenuto) i diritti del personaggio di Riddick di Pitch Black per poter realizzare un sequel con quel personaggio secondo un suo approccio creativo. Il regista Justin Lin (nato a Taiwan nel 1971, ma cresciuto in California) è stato scelto per dirigere Tokyo Drift grazie al suo lavoro sul film Better Luck Tomorrow. Lin ha contribuito a ridefinire l'identità della saga dirigendo anche i capitoli 4, 5 e 6, oltra al prossimo 9° film che uscirà nella primavera del 2021. A quanto sembra, più di 100 automobili sono state distrutte o seriamente ammaccate durante le riprese. Il personaggio di Paul Walker non fu incluso nella storia perché ritenuto troppo vecchio. Questo è l'unico film della saga in cui non compare, eccetto ovviamente quelli successivi alla sua tragica morte avvenuta a causa di un incidente stradale il 30 novembre 2013. In Tokyo Drift il protagonista Sean Boswell ha 17 anni nella storia. Lucas Black che lo interpreta era all'epoca 24enne. Al volante al posto di Black impegnato nell'esecuzione di tutte le sequenza di drifting, c'è il pilota neozelandese Rhys Millen che arriva da una famiglia con una lunga tradizione nel motorsport. Millen è stato stuntman anche nei successivi film della saga, oltre che in Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo e Ad Astra. L'intera sequenza nell'edificio adibito a parcheggio auto non è girata in Giappone. Quell'edificio si trova nella Hawthorne Plaza di Los Angeles, poco distante dall'aeroporto internazionale della città. Più di 600 comparse asiatiche sono state reclutate per quei giorni di riprese. Con 158 milioni di dollari di incasso mondiale, Tokyo Drift è il film della saga che ha incassato meno.