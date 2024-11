The Fall Guy, Ryan Gosling è uno stuntman su Sky Cinema e in streaming su NOW

News Cinema

Ryan Gosling torna al centro dell'attenzione e rende protagonista uno stuntman in The Fall Guy, in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW questa sera.

Ryan Gosling è uno stuntman in gamba in The Fall Guy, frenato da un brusco incidente sul set che ha messo fine alla sua carriera e anche alla sua nascente storia d’amore. Film d’azione diretto da David Leitch e distribuito al cinema nel corso del 2024, arriva in prima TV questa sera, lunedì 11 novembre 2024, a partire dalle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW in contemporanea.



The Fall Guy: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Ryan Gosling e Emily Blunt - HD



Entra in NOW e guarda The Fall Guy

The Fall Guy, Ryan Gosling rende uno stuntman eroe in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

La trama di The Fall Guy è ambientata nel mondo degli stuntmen. Il protagonista è una vecchia celebrità del settore: il suo nome è Colt Seavers e un tempo è stato un grande stuntman. Costretto a ritirarsi dopo un grave incidente sul set che ha compromesso fisico e mente, Colt viene richiamato in campo soprattutto per amore. Tempo fa, prima dell’incidente, ha avuto una storia d’amore con Jody Moreno all’epoca assistente e oggi pronta al debutto alla regia. Proprio per amor suo, decide di tornare in campo. Coinvolto dalla produttrice del film, scopre che il protagonista Tom Ryder è misteriosamente scomparso, per cui si cimenterà in tutte le acrobazie più folli e, nel frattempo, indagherà sulla sua scomparsa. Jody, dal suo canto, non è felice del suo ritorno proprio perché la loro relazione, tempo fa, si è chiusa in modo brusco, ma l’assenza del suo protagonista rende il coinvolgimento di Colt indispensabile. In gioco c’è il suo primo film ad alto budget, per cui non può dare conto ai problemi di cuore.

Il cast di The Fall Guy è guidato da Ryan Gosling, di ritorno al cinema dopo il successo di Barbie e al fianco di Emily Blunt, questa volta nelle vesti di Jody Moreno. Hannah Waddingham di Tes Lasso invece è la produttrice Gail, mentre Aaron Taylor-Johnson interpreta la viziata star hollywoodiana Tom Ryder. E ancora il cast coinvolge Stephanie Hsu, Teresa Palmer, Winston Duke e Lee Majors. Una piccola curiosità sul film riguarda il protagonista: in principio era stato valutato Dwayne Johnson per il ruolo di Colt.



Entra in NOW e guarda The Fall Guy