The Fabelmans: Gabriel LaBelle sarà Spielberg adolescente nel film sulla giovinezza del regista

Steven Spielberg ha scelto l'attore che, nel film semi autobiografico al momento intitolato The Fabelmans, sarà la sua versione teenager. Si tratta di Gabriel LaBelle.

Steven Spielberg ha trovato il giovane protagonista del suo nuovo film The Fabelmans, che poi è un film semi autobiografico incentrato sulla sua infanzia e soprattutto adolescenza a Phoenix, in Arizona. Si tratta di Gabriel LaBelle, che sarà la versione teen-ager del regista, mentre per il ruolo di Steven bambino ancora non è stato trovato un interprete. Il personaggio, comunque, si chiamerà Sammy. A guardare la foto del nostro articolo, che abbiamo rubato da Collider, il modello e la copia non si somigliano molto, ma siccome non ci troviamo di fronte a un classico biopic, poco importa.

Gabriel LaBelle non è un esordiente. Nel 2018 ha recitato in Predator di Shane Black e, nel 2017, in Max 2: Un eroe alla Casa Bianca. Al momento è impegnato nella serie tv di Showtime American Gigolo (dov'è il personaggio di Jon Bernthal da giovane) e nella serie Netflix Brand New Cherry Flavor.

Il racconto di formazione di Steven Spielberg, che potrebbe cambiare titolo visto che The Fabelmans non è ufficiale, ha già il suo cast adulto. Paul Dano sarà il papà del regista, Michelle Williams la mamma e Seth Rogen lo zio. Anche se nulla è stato dichiarato a proposito della trama, è probabile che si parli del regista intento a girare filmini amatoriali nel giardino di casa, del divorzio dei genitori e delle continue assenze del padre, con il quale S.S. era andato a vivere.

Steven Spielberg è anche autore della sceneggiatura del film, cosa che non gli capitava dai tempi di A.I. - Intelligenza artificiale. A scrivere il copione con lui è Tony Kushner.