The Fabelmans è il titolo del film di Spielberg sulla sua infanzia e adolescenza

Il film semi-autobiografico di Steven Spielberg con Paul Dano, Michelle Williams e Seth Rogen ha finalmente un titolo: The Fabelmans. Cerchiamo di capire a cosa potrebbe alludere.

Il film di Steven Spielberg incentrato sulla sua infanzia ha finalmente un titolo: The Fabelmans. Questa notizia magari non farà scalpore come quella in cui vi annunciavamo che Spider-Man 3 è diventato Spider-Man: No Way Home, ma a noi fa infinitamente piacere dare un nome alle cose, o meglio ai film. Avremmo anche adorato comunicarvi il nome del giovane attore che presterà il corpo e il volto al protagonista, ma ancora non è stato trovato. Il personaggio si chiama Sammy, e siccome nel film sarà rappresentato in diversi momenti della vita, è necessario trovare attori differenti che fra loro si somiglino. Per la precisione, la casting director Cindy Tolan ne sta cercando due: uno con un'età compresa fra i 6 e gli 8 anni e uno fra i 14 e i 18.

Ma torniamo al titolo. Probabilmente The Fabelmans allude al cognome della famiglia di cui si raccontano le vicende, famiglia che ha un padre con il volto di Paul Dano, una madre impersonata da Michelle Williams e uno zio interpretato da Seth Rogen. Oppure siamo in presenza di un anagramma della parola fable, che in inglese significa favola, unito a man (uomo), e il nostro Steven Spielberg è sicuramente un uomo della favole, o meglio un narratore di favole, di storie, e in cinquant'anni di carriera quante ne ha inventate per noi!

Ricordiamo che The Fabelmans è liberamente ispirato all'infanzia e all'adolescenza di S.S. in Arizona e che quindi non è propriamente un'autobiografia. Spielberg, che non firma il copione di un suo film dai tempi di A.I. - Intelligenza artificiale (quindi dal 2001), è anche autore della sceneggiatura insieme a Tony Kushner, suo collaboratore per Munich, Lincoln e West Side Story. Ancora non si sa quando partiranno le riprese.