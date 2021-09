The Execution: il trailer del violentissimo film russo sulla caccia a un serial killer

News Cinema

Ispirato ad eventi reali, The Execution è un film russo che racconta, senza risparmiare nulla, la caccia decennale a un serial killer. Il trailer.

Lado Kvataniya è un regista russo trentaquattrenne che ha iniziato la sua carriera come autore di apprezzati videoclip musicali e corti visionari, uno dei quali danzato da Sergej Polunin, che potete vedere sulla sua pagina Vimeo. The Execution, che uscirà in Francia, era in concorso al festival di Sitges ed è stato presentato in anteprima americana al Fright Fest in Texas, è il suo primo lungometraggio. Il trailer, che vedete sotto, non è per i deboli di stomaco, come si diceva un tempo, visto che neanche l'argomento lo è.

Questa la trama ufficiale:

Per anni la polizia russa ha cercato di fermare il serial killer più astuto e ricercato del paese. Ma anche quando viene preso, nessuno è in grado di provare la sua colpevolezza. Mentre la caccia all'uomo si intensifica, l'indagine diventa sempre più personale tra il detective e il sospetto. The Execution è ispirato al vero caso di un assassino che, in piena epoca sovietica, riuscì a eludere la polizia per un decennio.

Il nome del serial killer non viene mai fatto, ma è facile immaginare che si tratti del mostruoso Andrej Chikatilo, colpevole di 52 accertati ed efferati omicidi, giustiziato nel 1994. A lui David Grieco ha dedicato il libro "Il comunista che mangiava i bambini", diventato nel 2004 il film Evilenko, con un impressionante Malcolm McDowell.

Niko Tavadze, Daniil Spivakovsky, Yulia Snigir, Evgeniy Tkachuk, Aglaya Tarasova e Victoria Tolstoganova sono i protagonisti di The Execution.