The Eternals della Marvel, in arrivo Salma Hayek?

L'attrice si avvicina al progetto diretto da Chloe Zhao, basato sul fumetto del 1976 di Jack Kirby.

Il progetto di un film dagli Eterni di Jack Kirby è realtà ai Marvel Studios già da qualche tempo, per la regia di Chloé Zhao e l'interpretazione di Richard Madden (nel ruolo del leader Ikaris), con Angelina Jolie ancora da confermare nella parte di Sersi. Oggi veniamo a sapere che Salma Hayek starebbe negoziando con lo studio per interpretare un personaggio non meglio precisato del cast di The Eternals, che comprende peraltro già anche Kumail Nanjiani. La preproduzione quindi prosegue, rendendo certo questo lungometraggio scritto dal duo Matthew & Ryan Firpo parte della Fase 4, in previsione di un'uscita nel 2020.

La serie degli Eterni, nata nel 1976 e approdata per la prima volta in Italia dal 1978 al 1980 per i tipi della gloriosa Editoriale Corno, raccontava di esseri umani "alternativi" all'evoluzione canonica, dotati di grandi poteri, creati dagli alieni Celestiali per proteggere la terra dai loro avversari Devianti.

Ultimamente Salma Hayek è apparsa in Come ti ammazzo il bodyguard e sarà nel suo sequel The Hitman's Wife's Bodyguard, in arrivo proprio nel 2020.