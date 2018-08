The Equalizer 2: Vendicati con l'aiuto di Denzel Washington!

Sei stufo del tuo collega che si prende meriti al posto tuo? I call center ti tampinano ogni giorno a ogni ora? Il tuo o la tua ex continuano a postare foto con la sua nuova fiamma?

E' tempo di vendicarsi!

In occasione dell'uscita nei cinema italiani dell'atteso The Equalizer 2 - Senza Perdono QMI Stardust ha realizzato per Sony Pictures Entertainment Italia un innovativo servizio che mette il cinema al servizio delle persone.



Da oggi, fino al primo weekend di uscita in sala del nuovo thriller mozzafiato diretto da Antoine Fuqua, si potrà ordinare la propria vendetta direttamente al protagonista Robert McCall, interpretato da Denzel Washington.



The Equalizer 2: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Collegandosi al sito www.lavendettatiaspetta.it si potrà telefonare direttamente al mitico Equalizer oppure scrivergli dei messaggi su WhatsApp, quindi decidere come e di chi vendicarsi e farsi confezionare un servizio personalizzato.



Via telefono, basterà chiamare il numero (02 94753459) e sarà proprio Denzel Washington, doppiato in italiano da Francesco Pannofino, a indicare i diversi tipi di vendetta tra i quali scegliere quella più adatta al proprio caso.

Invece per mandare un messaggio a The Equalizer, basterà aggiungere nella propria rubrica il numero indicato sul sito, per poi inviare al Vendicatore un messaggio WhatsApp e cominciare a chattare.



Con il nuovo servizio vendetta a portata di cornetta, sarà Robert McCall alias The Equalizer in persona a proporti le soluzioni migliori per i tuoi problemi!