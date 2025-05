The Entertainment System Is Down: Ruben Östlund torna con una nuova satira ad alta quota con Keanu Reeves

News Cinema

Ruben Östlund, due volte Palma d'Oro a Cannes con The Square e Triangle of Sadness, sta terminando le riprese del suo nuovo film con, tra gli altri, Kirsten Dunst, Keanu Reeves e Daniel Brühl.

The Entertainment System Is Down è il titolo del nuovo film del regista la cui filosofia è "Non c'è buona arte senza provocazione", come dice lui stesso. Si tratta del settimo lungometraggio di Ruben Östlund, il secondo girato in lingua inglese, dopo i più recenti che lo hanno lanciato come nuovo autore europeo, come Forza Maggiore, The Square e Triangle of Sadness, questi ultimi due premiati entrambi con la Palma d’Oro al Festival di Cannes (2017 e 2022).

Stanno per concludersi a Budapest le riprese, organizzate su un periodo di 70 giorni lavorativi, da gennaio a maggio 2025. Il set principale ruota attorno a un vero Boeing 747 acquistato appositamente per il progetto. L’azione si svolge su un volo di lunga tratta tra l’Inghilterra e l’Australia, dove un guasto all’intrattenimento di bordo costringe i passeggeri a confrontarsi con il disagio della noia, dando vita a una riflessione grottesca e satirica sull’uomo contemporaneo. Nel cast già annunciato figurano star internazionali come Kirsten Dunst, Daniel Brühl, Keanu Reeves, Nicholas Braun, Samantha Morton e Tobias Menzies.