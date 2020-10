The Empty Man: il trailer dell'horror in cui soffi in una bottiglia e sono guai

News Cinema

Sta per uscire in USA l'horror soprannaturale The Empty Man, che vede protagonista James Badge Dale e parla di un demone spaventosissimo. Del film è arrivato l'agghiacciante trailer.

Arriverà nelle sale americane (che sono aperte) il prossimo 23 ottobre l'horror soprannaturale The Empty Man. A dirigerlo è stato un certo David Prior, che ha firmato una serie di documentari e video dedicati al making of dei film di David Fincher Panic Room, Zodiac e The Girl with the Dragon Tattoo. Qui è al suo primo lungometraggio, che ha anche sceneggiato e prodotto.

The Empty Man prende il titolo dal nome di una forza oscura, o demone, che viene evocato soffiando in una bottiglia vuota. Protagonista della storia è un ex poliziotto sulle tracce di una ragazza scomparsa che si imbatte in una terrificante presenza. Il poliziotto ha il volto di James Badge Dale, che ricordiamo nelle serie tv 24, The Pacific e soprattutto Rubicon, oltre che nei film The Walk, Little Woods e Fire Squad. Al suo fianco troviamo Marin Ireland, Stephen Root, Ron Canada, Robert Aramayo, Joel Courtney e Sasha Frolova.

The Empty Man: la trama e il trailer

Di The Empty Man è stato appena diffuso il trailer, che è davvero spaventoso, anche perché il demone non si vede mai, il che è abbastanza logico, visto che The Empty Man significa l'uomo vuoto. Oltre alle prime immagini in movimento, abbiamo anche la sinossi ufficiale.

The Empty Man è un horror soprannaturale basato su una popolare serie di graphic novel della Boom! Studios. Quando diversi adolescenti di una piccola città del Midwest cominciano a scomparire misteriosamente, la gente del posto arriva a pensare che la colpa sia di una creatura leggendaria conosciuta come The Empty Man. Mentre indaga e cerca di dare un senso a ciò che è accaduto, un poliziotto in pensione scopre l'esistenza di una specie di setta segreta che sta tentando di evocare un orribile entità mistica. Da quel momento la sua vita - e la vita delle persone a lui vicine - viene messa seriamente in pericolo.