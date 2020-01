The Elephant Man: il trailer della versione restaurata del film di David Lynch

News Cinema

Per festeggiare il quarantennale di questo straordinario film, ne è stato realizzato un restauro in 4K che StudioCanal distribuirà in Inghilterra e in home video.

Una notizia che riguardi David Lynch e il suo cinema, per noi, è sempre una bella notizia. Pochi giorni fa abbiamo festeggiato il suo 74esimo compleanno con il corto What Did You Do Jack?, che proprio dal 20 gennaio è stato reso disponibile in streaming su Netflix. E oggi vi presentiamo con piacere il trailer di The Elephant Man realizzato in occasione del restauro in 4K del film che StudioCanal farà tornare nei cinema inglesi in marzo e che successivamente verà pubblicato in home video.





Se il restauro di The Elephant Man arriva ora non è un caso: nel 2020, infatti, il secondo lungometraggio di Lynch compie quarant'anni, avendo debuttato in prima mondiale a New York il 3 ottobre del 1980.

Prodotto da Mel Brooks (sì, proprio il Mel Brooks), il film vedeva protagonisti John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft, John Gielgud, Wendy Hiller, Michael Elphick, Hannah Gordon e Freddie Jones, e raccontava la storia (quasi) vera, drammatica, allucinata e commovente di Joseph Merrick, un uomo che nella Londra vittoriana era trattato come un fenomeno da baraccone per via della sua deformità.