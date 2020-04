The Elephant Man: guarda i primi dieci minuti del film di David Linch in versione restaurata

News Cinema

Intanto il regista americano, ancora scottato dall'esperienza della sua versione, ha dichiarato di avere "zero interesse" nel Dune di Denis Villeneuve.

Alla fine dello scorso mese di gennaio, vi mostrammo il trailer della versione restaurata in 4K di The Elephant Man, il film che in questo 2020 compie 40 anni, diretto da David Lynch nel 1980, e che raccontava la storia (quasi) vera, drammatica, allucinata e commovente di Joseph Merrick, un uomo che nella Londra vittoriana era trattato come un fenomeno da baraccone per via della sua deformità.

Il film sarebbe dovuto essere nelle sale inglesi dallo scorso mese di marzo, ma il suo debutto in sala e in home video è slitatto a causa della pandemia di Covid-19. Allora, in casa StudioCanal, hanno pensato bene di fare un regalo ai fan di Lynch e agli amanti del film di tutto il mondo, rendendo disponibili online i primi 10 minuti di The Elephant Man in versione restaurata.

Eccoli qui:





Il video arriva all'indomani della pubblicazione di un'intervista a Lynch pubblicata su The Hollywood Reporter, in cui il regista parla di come stia vivendo questo periodo di quarantena. A un certo punto dell'intervista, a Lynch viene chiesto se abbia visto le prime foto ufficiali del nuovo Dune di Denis Villeneuve, e Lynch risponde lapidario di avere "zero interesse" per quel progetto.

Non si tratta però di invidia, o del sentirsi usurpato o scavalcato. Il problema, per Lynch, è il dolore che ancora prova ripensando all'esperienza del suo Dune: "È stato un fallimento, e non avevo il final cut. Ho raccontato questa storia miliardi di volte. Non era il film che volevo fare. Mi piacciono molto alcune sue parti, ma alla fine per me si tratta di un fallimento completo."

La mia impressione, però, è che Mr. Lynch sia troppo duro con sé stesso e con il suo film del 1984.