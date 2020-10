The Dry: il ritorno di Eric Bana nel primo trailer del thriller australiano

News Cinema

Ritroviamo l'attore australiano Eric Bana, ultimamente un po' scomparso dai radar, nel trailer di The Dry, tratto dal pluripremiato thriller di Jane Harper.

Un po' di tempo fa ci chiedevamo, giustamente, che fine avesse fatto Eric Bana, un attore che ci è sempre piaciuto e che ha avuto ruoli importanti nel cinema americano. Bene, adesso sappiamo che è tornato in Australia, dove ha interpretato il thriller The Dry, di cui è appena uscito il primo trailer.

The Dry è tratto dal pluripremiato bestseller omonimo di Jane Harper, che racconta il ritorno del detective di polizia Aaron Falk nella sua cittadina, Kiewarra, dopo oltre 20 anni, per il funerale di un amico d'infanzia, Luke. Sembra che l'uomo abbia ucciso la moglie e il figlio prima di togliersi la vita, vittima della disperazione di una comunità duramente provata da più di un decennio di siccità. Falk accetta controvoglia di indagare sulla tragedia e così facendo riapre vecchie ferite che lo hanno toccato nel profondo e che hanno coinvolto la morte di una ragazza di 17 anni. Scopre un legame tra queste morti separate da tanti anni e lotta per provare la propria innocenza e quella di Luke.

Noi il libro lo abbiamo letto ed è effettivamente molto avvincente. Non ci risulta che sia stato pubblicato in Italia, purtroppo. È comunque un piacere ritrovare Eric Bana nel ruolo di Falk. Con lui ci sono Genevieve O'Reilly e Kier O'Donnell diretti da Robert Connolly.