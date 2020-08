The Dreamers: il film da vedere e commentare insieme venerdì 21 agosto con SimulWatch

News Cinema

Il debutto cinematografico di Eva Green è arrivato nel 2003 con The Dreamers, diretto da Bernardo Bertolucci. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 21 agosto alle 22.

La visione condivisa di venerdì 21 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è la storia di tre ragazzi "sognatori", due francesi e un americano, uscita al cinema nel 2003. Diretto da Bernardo Bertolucci, il film The Dreamers è erotismo di pure sensazioni che si spoglia di ogni preconcetto, sullo sfondo delle rivolte parigine del 1968. È anche una lettera d'amore nei confronti della settima arte, con frequenti citazioni cinematografiche e l'inserimento di clip di film che Bertolucci ha voluto omaggiare. Il film segna l'esordio al cinema di Eva Green, in un ruolo che i suoi genitori le consigliavano vivamente di non accettare per i nudi frontali e le esplicite scene di sesso. L'appuntamento per vedere tutti insieme The Dreamers e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 21 agosto alle 22.

Matthew (Michael Pitt) è uno studente americano che decide di passare un periodo di tempo a Parigi per imparare il francese proprio durante il maggio della rivoluzione sessantottina.

Presso la Cineteca nazionale, il ragazzo incontra Isabelle (Eva Green) e Theo (Louis Garrel), due fratelli gemelli estrosi e fuori dalle righe. Tra i tre scatta qualcosa e, complice il fatto che i genitori dei due siano fuori città per un mese, Matthew si trasferisce a casa loro. Il giovane americano, educato in maniera rigida e tradizionale, si trova travolto dalla particolare tensione erotica che si crea con i due fratelli.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

