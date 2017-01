The Discovery: il trailer del film di fantascienza Netflix con Rooney Mara e Jason Segel

Sarà un anno molto interessante per il cinema di fantascienza, questo 2017, come già lasciava intuire il nostro speciale sui più interessanti film sci-fi in uscita nel corso dei prossimi mesi.

Proprio in quell'occasione citavamo The Discovery, il cui titolo italiano (con grande razionalità) è La scoperta: il film interpretato da Rooney Mara, Jason Segel e Robert Redford che è stato co-sceneggiato e diretto da Charlie McDowell.

La storia de La scoperta, che andrà ad arricchire il carnet delle produzioni Netflix Originals, è quella di un mondo in cui l'esistenza dell'aldilà è stata verificata scientificamente, e in cui milioni di persone in ogni parte del mondo si sono tolte la vita per potervi arrivare. In questo mondo, però, un uomo e una donna s'innamorano, mentre affrontano il proprio tragico passato e la vera natura della vita dopo la morte.

Più vicino quindi al filone filosofico ed esistenzialista del genere, che non a quello spaziale o cyberpunk, La scoperta promette molto bene, a giudicare dalle prime immagini del trailer che è stato appena reso disponibile, sia nella versione italiana che in quella originale.

Non resta che aspettare il 31 marzo, data in cui sarà disponibile su Netflix, e magari leggere qualche recensione dal Sundance, dove il film verrà presentato in anteprima tra qualche giorno.