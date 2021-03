The Disciple: il trailer del film indiano prodotto da Alfonso Cuarón presto su Netflix

News Cinema

The Disciple è un racconto di formazione ed è stato presentato all'ultimo Festival di Venezia. Prodotto da Alfonso Cuarón, lo vedremo su Netflix. Oggi è arrivato il trailer.

Arriverà prossimamente su Netflix un film che è stato presentato in concorso all'ultima Mostra del Cinema di Venezia e che ha come produttore esecutivo un regista a dir poco importante: Alfonso Cuarón, che proprio al festival lagunare ha vinto il Leone d'Oro con Roma. The Disciple viene dall'India ed è diretto da Chaitanya Tamhane. Come The Millionaire è ambientato a Mumbai e vede protagonista un ragazzo che vuole realizzare un sogno: in questo caso diventare un cantante di successo di musica tradizionale indiana. Il personaggio si chiama Sharad Nerulkar e punta alla perfezione, ma deve scontrarsi con la sua mediocrità e impegnarsi ancora più duramente, aiutato prima da suo padre e poi da un maestro. Romanzo di formazione e ritratto di un paese in difficoltà, il film si muove avanti e indietro nel tempo.

Di The Disciple, che vede protagonista Aditya Modak, è appena stato diffuso il trailer. Eccolo qui: