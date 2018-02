The Disaster Artist: James Franco scatenato nel trailer del film che ricostruisce la storia di The Room e di Tommy Wiseau

C'era una volta un bizzarro personaggio di nome Tommy Wiseau (nome d'arte, s'intende).

Tommy sognava di diventare un divo di Hollywood, e fai e gira e briga, ecco che nel 2003 riesce a realizzare un film che lui stesso scritto, diretto, interpretato e prodotto.

Il film si chiama The Room e in breve tempo diventa un cult movie, perché considerato forse il peggior film della storia del cinema, e Tommy un novello Ed Wood.

C'è poi un altro personaggio di nome Greg Sestero, che di The Room è co-protagonista, e che visto il successo mondiale (chiamiamolo così) di quel film, decide di scrivere un libro in cui racconta dell'esperienza sul set e della sua amicizia con Wiseau.

E poi c'è James Franco, l'instancabile James Franco, che dopo aver firmato da regista adattamenti di Faulkner, Steinbeck e Cormac McCarthy, pensa bene di prendere il libro di Sestero e di trasformarlo in un film.

Nasce così The Disaster Artist, che debutterà nelle nostre sale il 22 febbraio dopo essere stato proiettato in anteprima nazionale al Torino Film Festival, e che è valso a Franco un Golden Globe come miglior attore.

Un film che è abbastanza fuori di testa, come ci dimostra questo trailer in versione originale sottotitolata, per gustarlo meglio.

The Disaster Artist: Il trailer del film sottotitolato - HD