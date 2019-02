The Dirt: ecco il trailer del film Netflix sulla musica e le imprese più o meno famigerate dei Mötley Crüe

Risale al 2006 l'acquisto, da parte di David Gale e MTV Films, dei diritti cinematografici di “The Dirt: Mötley Crüe. Confessioni della band più oltraggiosa del rock”, autobiografia di uno dei gruppi più famigerati della storia del rock, nota per gli eccessi e le stravaganze sotto il segno della provierbiale e intramontabile triade: sesso, droga e rock'n'roll, cui ovviamente si va ad aggiungere copiosamente l'alcool.

Al 2013, invece, la notizia per cui Jeff Tremaine , l’uomo che con Spike Jonze e Johnny Knoxville ha ideato, sviluppato e portato avanti per anni la serie tv Jackass, e diretto tutti i film relativi, compreso il recentissimo spin-off di Bad Grandpa, era stato scelto per dirigere il film.

Solo che da quel momento il progetto di The Dirt era finito vittima di lunghe traversie produttive, ed è stata Netflix a salvarlo e concretizzarlo. E ora, siamo vicinissimi al momento in cui il film che racconterà la vera storia di Tommy Lee, Mick Mars, Vince Neil e Nikki Sixx debutterà in streaming su Netflix.

La data da segnare sull'agenda è il 22 marzo prossimo: e nel frattempo, ecco il primo trailer di The Dirt, a tutto rock'n'roll:



The Dirt: Il Trailer Ufficiale del Film - HD