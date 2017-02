The Dinner: il trailer del film con Richard Gere

Fa parte della programmazione dell’imminente Festival di Berlino e arriverà nelle nostre sale in primavera, per raccontarci una storia familiare tutt’altro che lieta e rassicurante. Parliamo di The Dinner, il nuovo film di quell’Oren Moverman già regista di Rampart, Oltre le regole e de Gli invisibili, sua prima collaborazione con Richard Gere.

E proprio Richard Gere è uno dei componenti del quartetto intorno a cui ruota l’azione del film - o forse sarebbe meglio dire la discussione, visto che le due coppie che si ritrovano una sera al ristorante hanno un’importante questione di cui dibattere: un crimine commesso dai loro due figli adolescenti, che però ancora non sono stati scoperti.

Gli altri interpreti sono Rebecca Hall, Laura Linney e Steve Coogan e a ispirare il film, che potrebbe ricordare un Carnage, è il romanzo di Herman Koch "La cena", che nel 2014 è stato il punto di partenza de I nostri ragazzi di Ivano De Matteo. Sceneggiato dallo stesso Moverman, The Dinner ha ora il suo primo trailer. Eccolo!