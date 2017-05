The Dinner: gli animi si scaldano in una intensa e serrata scena del film

Due fratelli (Richard Gere e Steve Coogan) diversissimi per carattere e per percorso di vita e le loro rispettive mogli (Rebecca Hall e Laura Linney), tutti e quattro riuniti intorno al tavolo di un elegante ristorante per trovare una soluzione al guaio combinato dai loro figli adolescenti. Una cena che piano piano si trasforma in un gioco al massacro e di cui possiamo avere un assaggio in questa lunga e intensa scena del film che ci è stata concessa eccezionalmente dalla distribuzione:





Attualmente nei nostri cinema, The Dinner, tratto dal celebre romanzo di Herman Koch "La cena", è diretto da talentuoso Oren Moverman.