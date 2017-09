The Devil's Candy: censurati gli spot del film perché "particolarmente scioccanti"

A pochi giorni dall'uscita in sala di The Devil's Candy, il prossimo 7 settembre, Youtube ha bloccato la campagna di comunicazione prevista a causa dei "contenuti particolarmente scioccanti" degli spot.

The Devil’s Candy, che ha registrato un'incredibile votazione del 92% su 100% sull’autorevole sito Rotten Tomatoes, rappresenta uno dei film più attesi per gli amanti dell'horror.

Ecco qui sotto i due spot in questione. Ovviamente la visione è sconsigliata a stomaci deboli:











La trama ufficiale di The Devil's Candy:

Jesse, un pittore tormentato da conflitti interiori, la giovane moglie Astrid e la figlia Zooey comprano la casa dei loro sogni, il cui prezzo è sceso a seguito dell’oscuro passato che avvolge la proprietà. La loro vita inizia a complicarsi quando i quadri di Jesse assumono un aspetto demoniaco e lui comincia a sussurrare con la voce del diavolo. Nel frattempo Ray, il figlio disturbato dei vecchi proprietari, sviluppa un’ossessione per Zooey, dopo essere comparso sulla soglia di casa chiedendo di ritornarvi. Appare subito evidente che Ray e Jesse sono entrambi posseduti dalle medesime forze oscure e che la famiglia di Jesse non è al sicuro né da Ray né dal diavolo stesso.