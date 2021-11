The Devil on Wheels: le prime immagini video del film per i 50 anni di Duel di Steven Spielberg

News Cinema

Realizzato grazie a un crowdfunding su Kickstarter e da anni in lavorazione, il documentario su Duel The Devil on Wheels prodotto dagli Stifani Bros. e diretto da Enric Folch è pronto ma serve un aiuto per i diritti delle clip del film. La raccolta fondi termina il 13 novembre, giorno in cui Duel compie 50 anni.

La prima volta che abbiamo dato notizia del documentario The Devil on Wheels, su Duel di Steven Spielberg, era il 2015. Oggi, finalmente, i produttori, i filmmaker gemelli Luca e Gabriele Stifani, che vivono e lavorano nel Regno Unito da 21 anni, ci hanno ricontattato per dirci che il film è praticamente finito, ma chiedono agli appassionati un ultimo aiuto per una campagna di crowdfunding iniziata il 1 novembre e con scadenza il 13 novembre, giorno del cinquantesimo anniversario di Duel e numero esatto dei giorni necessari a Spielberg per realizzare quel tv movie che uscì al cinema diventando leggendario e facendo conoscere il suo nome. Lo scopo è raggiungere la cifra di 25.000 euro per acquistare i diritti delle clip originali da inserire nel film, che potrà così iniziare la sua vita nel circuito dei festival. I dettagli per le donazioni (che vi assicureranno il nome sui titoli di coda) li trovate, insieme a molte altre informazioni, sulla pagina ufficiale https://www.thedevilonwheelsmovie.com. Mancano pochi giorni e l'obiettivo è ancora lontano, per cui se potete contribuite o diffondete questa lodevole impresa!

Duel di Steven Spielberg

Oggi riconosciuto come uno dei maestri del cinema contemporaneo, Steven Spielberg aveva solo 25 anni, ma ne dimostrava 15 e aveva l'aspetto di un nerd brufoloso, quando gli venne affidato l'incarico di dirigere Duel, un "movie of the week" per la serie di tv movie della ABC. Il giovanissimo regista portò sul piccolo schermo l'intensità e la potenza di una visione assolutamente cinematografica, dirigendo l'ottima sceneggiatura del grande scrittore di horror e fantascienza Richard Matheson con grande sapienza e un crescendo mozzafiato. Protagonista è Dennis Weaver (all'epoca noto per la serie di telefilm Uno sceriffo a New York), nel ruolo di un commesso viaggiatore, perseguitato su una autostrada da un'enorme autocisterna guidata da un autista invisibile, che sembra senza alcun motivo intenzionato a ucciderlo. Il gigantesco camion diventa un vero e proprio mostro (o un demone) in un film che si nutre delle nostre paranoie e che è stato ammirato da molti celebri registi, tra cui Federico Fellini. La versione televisiva durava 74 minuti ma il suo successo fu tale che ne venne preparata una versione cinematografica di 90 minuti. In Italia Duel uscì al cinema l'8 settembre del 1973.

Il progetto The Devil on Wheels

Sul sito ufficiale potete trovare i trailer di Duel, i manifesti, tutte le informazioni in merito al film originale e a questo progetto, realizzato interamente da una piccola troupe europea con componenti di vari paesi, che hanno ricoperto a turno tutti i ruoli sul set, dal sonoro alla fotografia. Regista di The Devil on Wheels è Enric Folch. Sono diciannove le personalità del cinema legate a Duel intervistate per il film, alcune delle quali purtroppo nel frattempo sono scomparse: citiamo il primo aiuto regista James Fargo, il critico e storico del cinema Joseph McBride, il leggendario produttore della Universal Sid Sheinberg, che intuì le doti del giovane cineasta e oltre a Duel gli produsse Sugarland Express e Lo squalo, e il produttore Mike Medavoy, un piccolo estratto della cui intervista, sottotitolato in italiano, potete trovare nella clip sotto, prima del trailer.

The Devil on Wheels è un'opera realizzata con serietà e competenza, da appassionati per gli appassionati di questo film ancora oggi sorprendente, che merita di essere celebrato a cinquant'anni dalla sua messa in onda. Se potete, anche con poco, contribuire, sapete come fare.