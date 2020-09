The Devil Has a Name: il trailer del film ecologista di Edward J. Olmos tratto da una storia vera

News Cinema

Edward J. Olmos torna alla regia interpretando al fianco di David Strathairn, Kate Bosworth, Haley Joel Osment e Alfred Molina il film ecologista The Devil Has a Name, di cui è appena uscito il trailer.

Abbiamo sempre ammirato il talento multiforme di Edward James Olmos, personaggio di riferimento per gli attori americani di origine latina, attore in oltre 100 serie e film memorabili, da Miami Vice a Blade Runner, da Dexter a Agents of S.H.I.E.L.D, nonché regista di due film, il bellissimo American Me e questo nuovo, di cui vi mostriamo il trailer, che si intitola The Devil Has a Name. Da anni Olmos è attivo su temi ecologici come l'inquinamento dell'acqua e questo film ne rispecchia gli ideali.

Scritto da Rob McEveety, The Devil Has No Name vede al centro della storia un fattore rimasto vedovo, al verde e alla deriva, Fred Stern (David Strathairn) che trova un nuovo scopo nella vita quando viene a sapere che la matriarca psicopatica di una sinistra compagnia petrolifera sta inquinando l'acqua che irriga la sua terra. Ma quando la sua crociata contro il potere lo porta in tribunale e rischia di costargli il poco che gli resta, oltre ai suoi sogni, Fred deve trovare il modo di sopravvivere e salvare quello in cui crede. Una metafora dell'avidità americana che non guarda in faccia a niente e nessuno pur di assicurarsi il massimo guadagno.

Nel film, ispirato da veri eventi, recita lo stesso Olmos, assieme a un cast di tutto rispetto che comprende Kate Bosworth, Alfred Molina, Katie Aselton, Haley Joel Osment, Pablo Schreiber e un altro celebre attore attivista, Martin Sheen. The Devil Has a Name uscirà in America al cinema e in digitale il 16 ottobre, speriamo di vederlo anche da noi perché ha tutte le caratteristiche per essere un bel film.