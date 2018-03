The Devil and Father Amorth: il trailer del documentario di William Friedkin sugli esorcismi

Nell'aprile del 2016 William Friedkin era ospite del Lucca Film Festival, dove avevo avuto l'enorme piacere di invitarlo e di assisterlo nella sua permanenza in città con la moglie Sherry Lansing, in virtù di un'amicizia più che ventennale. Prima di arrivare, Friedkin chiese agli organizzatori di lasciargli un giorno libero per recarsi a Roma e andare a incontrare padre Gabriele Amorth, decano degli esorcisti italiani. All'epoca già 91enne, l'ex partigiano ordinato presbitero nel 1954, allievo dell'esorcista Candido Amantini, si era dedicato dal 1986 a questa pratica riconosciuta dalla Chiesa Cattolica compiendo nel suo ministero, svolto fino all'ultimo, diverse decine di migliaia di esorcismi, oltre a scrivere libri sull'argomento.

Agnostico, ebreo di nascita, affascinato dal rituale cristiano e dalla spiritualità della Chiesa Cattolica, Friedkin non ha mai dimenticato le testimonianze lette e ascoltate all'epoca della preparazione de L'esorcista, ma non aveva mai assistito a un autentico esorcismo. Questo era il motivo per cui volle incontrare e intervistare Padre Amorth. Successivamente - poco prima della morte dell'esorcista, avvenuta pochi mesi dopo, il 16 settembre 2016 - tornò a Roma dopo aver avuto il permesso di filmarne uno.

Il risultato di quegli incontri è The Devil and Father Amorth, un documentario di 68 minuti, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia lo scorso anno. Adesso il film si prepara a sbarcare nelle sale americane - sia pure solo a Los Angeles e New York - il prossimo 20 aprile, e per l'occasione è stato presentato il trailer ufficiale che vi mostriamo, dove lo stesso Friedkin lo introduce.

Speriamo che questo film, tutt'altro che secondario nella filmografia di William Friedkin, venga distribuito e visto anche da noi. Per chi ci crede e per chi non ci crede, perché il dubbio è quello che alimenta la conoscenza e mantenere una mente aperta fa restare giovani, come dimostrano la vita e la carriera di questo grande regista, indagatore in tutta la sua filmografia del tema del Bene e del Male all'interno dell'essere umano.