The Devil All the Time: Robert Pattinson, Tom Holland e Bill Skarsgård nelle prime foto dal set

Sono state diffuse le prime immagini di scena del noir gotico The Devil All the Time, che è interpretato da Robert Pattinson, Tom Holland e Bill Skarsgård e arriverà su Netflix il 16 settembre.

Uno dei film Netflix più attesi di fine estate è certamente The Devil All the Time, che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 16 settembre. Della vicenda familiare con protagonisti Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska ed Eliza Scanlen sono appena state pubblicate da Entertainment Weekly le prime foto di scena, che prontamente vi mostriamo.

The Devil All the Time è diretto da Antonio Campos (già regista di Christine) e prodotto da Jake Gyllenhaal. La fonte di ispirazione è il romanzo di Donald Ray Pollock "Le strade del male", che lo stesso Campos ha trasformato in una sceneggiatura non senza difficoltà, visto che ha dovuto per forza sacrificare qualcosa dell'amato materiale di partenza, che appartiene al genere noir-gotico.

The Devil All the Time racconta la storia di una famiglia del Midwest dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla Guerra del Vietnam. In particolare il film si sofferma su un uomo di nome Willard Russell che sta perdendo la moglie a causa di un cancro e su suo figlio Arving, che è vittima di bullismo a scuola. Intorno a loro si agita una variegata e nefasta umanità: un gruppo di serial killer fuori di testa, un predicatore mangia-ragni, uno sceriffo corrotto.