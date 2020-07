The Descent: il film da vedere e commentare insieme domenica 5 luglio con SimulWatch

News Cinema

È un horror low budget molto astuto ed efficace The Descent - Discesa nelle tenebre, secondo film del regista britannico Neil Marshall. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 5 luglio alle 22:30.

La visione condivisa di domenica 5 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è l'opera seconda scritta e diretta dal regista britannico Neil Marshall. The Descent - Discesa nelle tenebre è un film horror a basso costo che sfrutta un'ambientazione originale grazie all'idea di una gita speleologica con risvolti inaspettati.

Le cavità della terra potrebbero non essere così disabitate come si crede e, oltre a tutti traumi che le sei protagoniste stanno affrontando ed elaborando in superficie, la lotta per la sopravvivenza diventa estremamente urgente in quei cunicoli che dovevano esplorare in piena sicurezza. Le ragazze sono interpretate dalle attrici Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid, Saskia Mulder, Nora Jane Noone e MyAnna Buring. L'appuntamento per vedere tutti insieme The Descent e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 5 luglio alle 22:30.

La storia di The Descent racconta di sei amiche che si ritrovano per la consueta avventura annuale: un viaggio nelle viscere della terra. Juno, leader del gruppo, è una donna forte e aggressiva. Rebecca e Sam sono due sorelle scandinave, insieme a loro: Holly, una paracadutista e Beth, insegnante con l'incarico di sorvegliare Sarah, in preda a un esaurimento nervoso dopo la morte del marito e del figlio. Intrappolate nella cava da esplorare, scoprono con orrore di essere inseguite da creature umanoidi abituate a vivere al buio. La caccia, efferata e spietata, svela il lato aggressivo e primordiale delle sei donne, che insieme alle creature dovranno affrontare la verità su loro stesse.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga.