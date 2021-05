The Deep House: il trailer originale del nuovo horror di Alexandre Bustillo e Julien Maury

News Cinema

I registi di À l'intérieur e di Leatherface - Il massacro ha inizio sono tornati con un film dell'orrore che racconta di una casa stregata... sott'acqua. Protagonisti la modella francese Camille Rowe e James Jagger, figlio del Mick dei Rolling Stones. Questo è il trailer originale di The Deep House.

Alexandre Bustillo e Julien Maury sono una coppia di registi francesi che si sono fatti conoscere internazionalmente con uno dei film simbolo della new wave del cinema horror francese dei primi anni Novanta: il durissimo À l'intérieur, storia di una donna incinta che vive sola e che viene assediata e attaccata da una misteriosa assalitrice intenzionata a impadronirsi del suo feto e della sua placenta.

Ora Bustillo e Maury, che negli anni hanno girato altri film, rigorosamente dell'orrore, come Livide, Aux yeux des vivants e Leatherface - Il massacro ha inizio, sono tornati con un nuovo horror che si intitola The Deep House, e che declina secondo coordinate inedite il tradizionale racconto di case stregate.

Nel film, di cui vi mostriamo di seguito il trailer originale, la casa in questione si trova infatti sul fondo di un lago, e viene esplorata da due YouTuber specializzati in "Urbex explorations", ovvero le esplorazioni metropolitane di edifici in rovina o abbandonati. I due, una volta immersi nelle acque del lago e raggiunto il loro obiettivo, si rendono conto che quella casa è stata teatro di atroci crimini, e che qualcosa o qualcuno la abita ancora.

Nei panni dei protagonisti troviamo la bella modella francese Camille Rowe, apparsa anche in titoli come L'idéal di Frédéric Beigbeder, Rock'n Roll di Guillaume Canet e Now Is Everything di Valentina De Amicis e Riccardo Spinotti, e James Jagger, figlio del Mick dei Rolling Stones e di Jerry Hall.

The Deep House: il trailer del film