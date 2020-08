News Cinema

The Dark and The Wicked: il suggestivo trailer del nuovo horror dell'autore di The Strangers

Daniela Catelli di 28 agosto 2020

Dopo The Strangers Bryan Bertino torna all'horror con The Dark and The Wicked, di cui è appena uscito il trailer.

Bryan Bertino dopo The Strangers, apprezzato horror home invasion, ne ha diretto un altro, The Monster, nel 2016. Adesso torna al genere con The Dark and the Wicked, che uscirà in America il 6 novembre e di cui è appena stato diffuso il trailer. Questa la trama: In una fattoria isolata, in una cittadina rurale non specificata, un uomo sta morendo lentamente. La sua famiglia si riunisce per il lutto, e presto cresce intorno a loro un'oscurità, contrassegnata da incubi a occhi aperti e dalla sensazione crescente di qualcosa di malvagio che si sta impossessando della famiglia. Anche sceneggiato da Bertino, The Dark and The Wicked ha un bel cast con al centro Marin Ireland, Michael Abbott Jr., Xander Berkeley, Lynn Andrews, Julie Oliver-Touchstone, Tom Nowicki ed Ella Ballentine. Speriamo che venga acquistato anche per la distribuzione italiana. The Dark and the Wicked: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

