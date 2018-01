The Cured con Ellen Page, il trailer di uno zombie movie fuori dai canoni

E' disponibile il trailer di The Cured, il titolo di uno zombie movie molto particolare interpretato da Ellen Page, apparsa di recente in Flatliners. La storia del film, scritto e diretto dall'esordiente David Freyne, prevede un mondo in cui viene trovato un rimedio per l'epidemia che ha trasformato migliaia di persone in zombi. Il giovane Senan (Sam Keeley) è una delle persone tornate alla vita: sua cognata (Page), rimasta vedova, si offre di aiutarlo per il reinserimento nella società, ma non sarà così semplice. Circondato da pregiudizi e anche da una comprensibile rabbia, Senan è ossessionato dagli atti che ha commesso quando non in sè. Riuscirà la società intera a mettersi alle spalle l'apparente apocalisse?

Il lungometraggio sarà distribuito negli States in sala e contemporaneamente in streaming legale.