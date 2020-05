The Courier con Benedict Cumberbatch che salva il mondo da una catastrofe nucleare esce in agosto

News Cinema

Lo spy-thriller precedentemente intitolato Ironbark e ambientato in piena Guerra Fredda segna l'ennesima ottima performance dell’attore inglese.

Si intitola The Courier e non più Ironbark lo spy thriller con Benedict Cumberbatch ambientato durante la Guerra Fredda che non va confuso né con l'omonimo action-thriller con Gary Oldman e Olga Kurylenko né con il The Courier del 2012 con protagonista Jeffrey Dean Morgan.

Diretto da quel Dominic Cooke che nel 2018 ci ha regalato il bellissimo On Chesil Beach, il film è stato presentato all'ultimo Sundance Film Festival, dove qualcuno lo ha paragonato a Il ponte delle spie di Steven Spielberg e dove la performance di Cumberbatch è stata lodata all'unanimità.

La notizia più importante che oggi riguarda The Courier è che La Lionsgate e la Roadside Attraction progettano di farlo arrivare nelle sale USA il 28 agosto. Questa scelta ha a che vedere con la decisione del governo americano di riaprire via via luoghi pubblici fra cui i cinema nonostante il Coronavirus sia ancora in giro. Come sappiamo, dovrebbe essere Tenet di Christopher Nolan a fare da apripista il 17 luglio, e se c'è un film che può spingere gli spettatori più impauriti e tentennanti a ritentare l'esperienza della visione in sala è proprio il nuovo prodigio del regista di Dunkirk. Il 24 luglio sarà poi la volta di Mulan.

Tornando al nostro The Courier, racconta la storia rigorosamente vera di un uomo d'affari britannico di nome Grevill Wynne che, per ordine dei servizi segreti britannici e della CIA, si allea segretamente con l'agente sovietico Oleg Penkovsky (Merab Ninidze) nel tentativo di evitare una guerra nucleare fra il due paesi. La vicenda si svolge nel 1962, quando la Crisi dei Missili di Cuba rischiò di compromettere la pace e la sicurezza mondiale.