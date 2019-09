The Cotton Club Encore: Francis Ford Coppola rimonta un altro film - Guarda il trailer

News Cinema

In Italia sta per fare il suo debutto nel circuito delle sale Apocalypse Now - Final Cut, il nuovo montaggio del capolavoro di Francis Ford Coppola che era stato presentato lo scorso luglio a Bologna nella splendida cornice di Piazza Maggiore alla presenza del suo autore, come evento di punta del Cinema Ritrovato edizione 2019.

Ma, dato che proprio non sembra riuscire a trovare i finanziamenti per far decollare il suo Megalopolis, il regista italo-americano ha deciso di rimettere le mani anche ad un altro suo film: Cotton Club, quello che nel 1984, con protagonisti Richard Gere e Diane Lane, ma anche Gregory Hines, Bob Hoskins, James Remar, Nicolas Cage e Laurence Fishburne, raccontava l'omonimo jazz club newyrchese degli anni Trenta.

Non solo Cotton Club è stato restaurato, ma, esattamente come per Apocalypse, Coppola lo ha rimontato, inserendo nuove scene e cambiandone altre, alla ricerca di quella che per lui è la miglior versione possibile del film. Prima di debuttare sul mercato dell'home video digitale, questa nuova versione del film, che Coppola ha voluto intitolare The Cotton Club Encore, uscirà anche in alcune sale degli Stati Uniti. E per promuoverla, è stato realizzato questo bel trailer: