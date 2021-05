The Conjuring, Per Ordine del Diavolo: una nuova clip dell’horror in arrivo a giugno

News Cinema

Insieme a una fotografia che fa molta paura, arriva una nuova clip di The Conjuring: Per Ordine del Diavolo, che racconta un nuovo celebre caso di Ed e Lorraine Warren.

Dopo l'agghiacciante trailer italiano, uscito qualche settimana fa, siamo pronti a mostrarvi una nuova clip dell'atteso e spaventosissimo The Conjuring: Per Ordine del Diavolo, che arriverà nei cinema italiani il prossimo 3 giugno, quindi tra pochissimo. Le immagini che vi mostriamo collegano in qualche modo altre già viste e ci danno la misura del grado di tensione del film, che è il settimo capitolo della serie horror targata James Wan che al botteghino è andata alla grande.

In The Conjuring: Per Ordine del Diavolo ritroviamo ancora una volta i nostri adorati Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) intenti a combattere contro il loro nemico preferito: Satana, e stavolta c'è di mezzo anche un tribunale. La vicenda è ambientata negli anni '80 e ruota intorno al processo ad Arne Johnson, accusato dell'omicidio del suo padrone di casa. Il caso è passato alla storia perché è stata la prima volta che un avvocato ha basato la sua difesa sugli effetti di una possessione demoniaca. A dirigere il film, mescolando quindi l'horror al legal thriller, è Michael Chaves, già regista de La Llorona - Le Lacrime del Male. Nel cast ci sono anche Julian Hilliard, Ruairi O'Connor ed Eugenie Bondurant.

Ecco dunque la clip. Dal sito Collider ci arriva inoltre una nuova foto del film che fa davvero paura.