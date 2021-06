The Conjuring: Per ordine del diavolo rimane in vetta al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

The Conjuring 3 continua a mantenere la vetta del botteghino italiano, mentre in classifica entrano il cartoon Spirit, Spiral e Monster Hunter.

The Conjuring - Per ordine del diavolo resiste al boxoffice italiano del weekend, né ha vita troppo difficile, perché in generale questo fine settimana italiano ha visto un ulteriore calo delle presenze in sala, sull'ordine generale dell'11%, stando ai dati Cinetel. The Conjuring 3 ha quindi un primo posto da 161.000 euro, che confluiscono nel totale di 1.696.000. Il film di Michael Chaves finora ha incassato nel mondo 142.800.000 dollari, su un budget di 39: è un successo, soprattutto valutando le circostanze.

New entry per i più piccoli invece al secondo posto: è Spirit - Il ribelle, animazione DreamWorks spin-off della serie tv e sequel del primo Spirit del 2002. La sua partenza è da 160.000 euro (nel mondo veleggia sui 19 milioni di dollari, ma è un cartoon a basso costo).