The Conjuring: Per ordine del diavolo parte primo al boxoffice italiano del weekend

The Conjuring 3 al suo debutto spodesta Crudelia dalla vetta del botteghino italiano del weekend. The Father è al terzo posto.

Sale ancora per fortuna il numero complessivo di spettatori nell'ultimo weekend al boxoffice italiano: si parla di 236.257 presenze contro le 182.619 della settimana scorsa. Forse lo stimolo è arrivato da The Conjuring: Per ordine del diavolo: il terzo capitolo della saga horror, dedicata alle storie vere dei coniugi demonologi Ed & Lorraine Warren, è partito con 785.000 in cinque giorni, una partenza record per il dopo-pandemia (614.000 sono arrivati nel solo fine settimana). Il film di Michael Chaves anche negli States ha esordito benissimo, sconfiggendo lì A Quiet Place 2, che invece arriverà in Italia il 24 giugno. Al momento il terzo The Conjuring ha già incassato nel mondo oltre 57 milioni di dollari: un altro successo per la scuderia di James Wan, anche perché è stato realizzato per meno di 40 e nel giro di un mese si rivelerà il solito grande investimento.

Al nostro secondo posto c'è, spodestato, il Crudelia con Emma Stone, provocatoria origin story della villain della Carica dei 101: il film cointerpretato da Emma Thompson ha incassato da noi altri 411.000 euro, raggiungendo quindi la cifra di 1.210.000 euro. Al lungometraggio Disney manca poco per battere Nomadland, alfiere della riapertura delle sale col suo attuale 1.387.000. Crudelia al momento veleggia nel mondo sugli 87 milioni di dollari, ma è anche disponibile in Accesso VIP su Disney+, quindi è difficile valutare quanto stia rendendo in totale (la settimana scorsa di vociferava di un introito sui 20 milioni di dollari negli USA sulla piattaforma).

Scende dalla seconda alla terza posizione il bellissimo e toccante The Father - Nulla è come sembra con Anthony Hopkins premio Oscar: il film che racconta con empatìa totale la demenza senile, sfruttando al meglio il linguaggio cinematografico, ha portato a casa altri 195.300 euro, per un risultato italiano fino a questo momento di 628.500.