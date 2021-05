The Conjuring - Per ordine del diavolo: in esclusiva il video Chasing Evil

News Cinema

Arriva al cinema il 2 giugno The Conjuring: Per ordine del diavolo, terzo capitolo delle avventure horror dei coniugi Warren in lotta contro il Male, con Vera Farmiga e Patrick Wilson. Vi presentiamo in esclusiva un video intitolato Chasing Evil.

L'attesa è finalmente finita, e con la riapertura delle sale cinematografiche c'è un appuntamento imperdibile per gli appassionati dell'horror: quello col terzo film della saga di The Conjuring, che ha dato poi vita agli spinoff di Annabelle e The Nun. The Conjuring: Per ordine del diavolo arriva al cinema il 2 giugno ed è il primo non diretto da James Wan, che ha creato la saga e che ha affidato questo capitolo a Michael Chaves, regista de La Llorona - Le Lacrime del male. Wan resta però sempre in veste di produttore e nel video che vi presentiamo in anteprima esclusiva ci parla assieme a lui delle differenze di questa storia rispetto alle altre due che aveva raccontato in precedenza.



The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo: Featurette in Esclusiva "CHASING EVIL"

Anche stavolta gli affiatatissimi coniugi Ed e Lorraine Warren, i celebri demonologi che hanno assistito la polizia in tanti celebri casi, interpretati con la rodata alchimia da Patrick Wilson e Vera Farmiga - affiancati da un ottimo cast in cui spicca John Noble - affrontano il Male, ma per farlo sono costretti a ricostruire la storia di una possessione demoniaca che prende di mira più persone e dunque a spostarsi da uno Stato all'altro, in una vera e propria detection. E anche stavolta alla base c'è una storia vera. Buona visione.