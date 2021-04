The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo - Il trailer italiano ufficiale

News Cinema

Il nuovo horror con protagonisti gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren è in arrivo al cinema dal 3 giugno. Questo è il trailer di The Conjuring 3: Per Ordine Del Diavolo.

Vi mostriamo qui di seguito il trailer ufficiale di The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, settimo capitolo della serie horror targata James Wan, che ha incassato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo, composta dai primi due capitoli di The Conjuring, dai tre Annabelle e da The Nun – la vocazione del male.

Nel film Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, diretti da Michael Chaves, il regista di La Llorona – le lacrime del male. A produrre ci sono ancora James Wan e Peter Safran, che hanno già collaborato a tutti i film dell'universo di The Conjuring.

Sceneggiato da David Leslie Johnson-McGoldrick a partire da un soggetto scritto con James Wan, The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo narra un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo debutterà nei cinema italiani il 3 giugno.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo - il trailer ufficiale