The Conjuring: Per ordine del diavolo, i primi 10 minuti gratis per l'uscita in digitale

The Conjuring: Per ordine del diavolo, terzo capitolo della saga, approda anche in streaming in acquisto o noleggio premium sulle principali piattaforme. Su YouTube un'anteprima gratuita dei primi 10 minuti del film.

Da oggi c'è un altro modo di vedere The Conjuring: Per ordine del diavolo, ancora nelle nostre sale (dove sta sfiorando i 2 milioni di euro d'incasso): il film di Michael Chaves è infatti anche disponibile in digitale, in acquisto o noleggio premium sulle principali piattaforme, cioè Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV (solo in noleggio invece su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity). Per celebrare l'evento, la Warner Bros. Home Entertainment ha caricato su YouTube gratis i primi 10 minuti del film, terzo capitolo della saga ispirata alle vicende dei coniugi demonologi Ed & Lorraine Warren, interpretati sullo schermo da Patrick Wilson e Vera Farmiga.

La sequenza in questione, prologo alle vicende principali, vede Ed assistere al trasferimento di un demone dal corpo di un bambino a quello del fidanzato di sua sorella, Arne. La storia portante del lungometraggio si concentra proprio sulla violenza esibita da quest'ultimo: il processo a Arne Cheyenne Johnson nel 1981 fu il primo nella storia degli Stati Uniti in cui s'invocò come difesa in tribunale una possessione demoniaca in un caso d'omicidio. James Wan, regista dei primi due L'evocazione - The Conjuring e The Conjuring: Il caso Enfield, è rimasto in gioco come coautore del soggetto e coproducer. Leggi anche The Conjuring: Per ordine del Diavolo, la storia vera della saga aspettando il terzo capitolo