The Conjuring - Per ordine del diavolo ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Il terzo The Conjuring mantiene la vetta al botteghino italiano del weekend, Crudelia al secondo diventa il film più visto post-chiusure per la pandemia.

Alla sua seconda settimana di programmazione, The Conjuring - Per ordine del diavolo, terzo capitolo della saga horror sulle avventure paranormali dei coniugi Ed & Lorraine Warren, mantiene il primo posto al boxoffice italiano del weekend: il film ha incassato altri 320.000 euro, raggiungendo il totale di 1.410.000 (nel mondo siamo a quota 112 milioni di dollari). In generale questo fine settimana cinematografico italiano, complice anche il primo vero caldo estivo, ha registrato in totale un calo fisologico di 60.000 spettatori rispetto ai numeri dello scorso.

Questo non ha impedito a Crudelia, origin story con Emma Stone nei panni della Crudelia De Vil della Carica dei 101, di portare a casa altri 233.000 euro e di registrare col suo totale di 1.630.000 il più alto incasso nostrano dalla riapertura delle sale a fine aprile, superando il recordo di Nomadland (attualmente sul 1.412.000). Nel frattempo Crudelia ha raggiunto i 130.000.000 di dollari di introiti mondiali, ma è difficile valutarne il successo per via della sua disponibilità contemporanea in Accesso VIP in streaming su Disney+: considerando che c'è un sequel già in cantiere, i numeri devono essere stati giudicati positivi su tutti i canali di diffusione... Leggi anche Crudelia 2 con Emma Stone è in preparazione: chi lo realizzerà?