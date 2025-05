The Conjuring: Last Rites, tutti i dettagli sulla trama: l'ultimo caso dei Warren è da brividi!

News Cinema

L'inquietante capitolo finale del franchise horror ideato da James Wan comincia a svelarsi attraverso le prime immagini ufficiali e i dettagli sulla trama. Scopriamo quale caso demoniaco affronteranno i coniugi Warren in The Conjuring: Last Rites.

In che periodo i coniugi Warren vivranno la loro ultima avventura cinematografica? L'attesa per The Conjuring: Last Rites è febbrile e, sino ad ora, James Wan ha centellinato le informazioni sul prossimo capitolo del cosiddetto The Conjuring Universe. Il co-produttore e ideatore della saga horror miliardaria è tornato dietro alla macchina da presa per dirigere i veterani protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga e, per citare le sue parole, Last Rites segnerà 'la fine di un'era'.

La data di uscita del film diretto da Michael Chaves è fissata per il 5 settembre 2025, ma quale sarà la trama del sequel? Le sorti degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren s'incroceranno con quelle di nuovi personaggi: al cast, infatti, si sono uniti Mia Tomlinson (Judy Warren, ormai ventenne) e Ben Hardy (Tony, il fidanzato di Judy). Grazie a Entertainment Weekly, sappiamo che Last Rites è ambientato nel 1986, cinque anni dopo gli eventi di The Conjuring: Per ordine del Diavolo (2021). I Warren si sono ritirati dall'attività di esorcisti, in gran parte a causa dell'infarto che ha colpito Ed durante gli eventi demoniaci del terzo film. La coppia continua a tenere conferenze frequentare l'ambiente universitario, ma le opportunità di lavoro cominciano a scarseggiare.

"Ed è stato piuttosto malconcio nel terzo film - ha dichiarato Patrick Wilson - quindi sinceramente non volevo rischiare di morire per questo film. Prima di tutto, non ce n'è motivo: ha vissuto altri 25 anni [Ed Warren è morto nel 2006, ndr]. Ma il pensionamento mi interessava. Era importante mostrare gli scettici. Non siamo nel bel mezzo di Amityville, quando i fantasmi erano ovunque. Che succede quando non si esibiscono davanti a un pubblico numeroso? Che effetto ha su di loro?".

Di cosa parla The Conjuring: Last Rites?

La saga, com'è noto, si basa su fascicoli dei casi realmente esaminati dai Warren. Il caso trattato nel quarto ed ultimo capitolo della serie è uno dei più famosi nella loro carriera: l'infestazione della famiglia Smurl. La New England Society of Psychic Research – l'organizzazione investigativa dell'occulto ora gestita da Judy e Tony Spera, ovvero la figlia e il genero di Ed e Lorraine – afferma che Janet e Jack Smurl, negli Anni Settanta, si trasferirono con la famiglia in un duplex in Chase Street a West Pittston, Pennsylvania.

Negli anni successivi, gli Smurl al completo apparvero in vari show televisivi, affermando di aver sperimentato fenomeni soprannaturali che andavano da strani odori e voci fino a infestazioni da parte di spettri. Diventarono molto popolari, ma alimentarono anche le chiacchiere degli scettici, che li accusavano di essers venduti per i riflettori. La vicenda è narrata nel dettaglio nel libro The Haunted: One Family's Nightmare (1986) e anche in un film per la TV del 1991 con protagonista Sally Kirkland.

In The Conjuring: Last Rites, gli attori Rebecca Calder ed Elliot Cowan interpreteranno Janet e Jack Smurl. Il resto della famiglia avrà i volti di Kíla Lord Cassidy (Heather), Beau Gadsdon (Dawn), Tilly Walker (Carin), Molly Cartwright (Shannon), Peter Wight (nonno Smurl) e Kate Fahy (nonna Smurl).

Come si accennava, si tratta del caso più noto indagato dai Warren, dunque non è difficile reperire informazioni online. "Per noi era proprio perfetto poter puntare su qualcosa che il pubblico potesse cercare su Google dopo il film - ha ammesso il regista - 'Oh! Gli Smurl avevano davvero così tanti figli!' 'Oh! Avevano davvero questa età, e i nonni erano davvero lì!' Tutte queste cose hanno sempre avuto un significato per noi". Vera Farmiga, riferendosi al pubblico, ha aggiunto: "Assisteranno a un momento davvero profondo nella vita dei Warren. È un momento che ferma il tempo. Questo è diverso dagli altri. Gli altri tre film parlavano di fantasmi, e questo, in un certo senso, di resa dei conti".

La sceneggiatura di Last Rites porta la firma di Ian Goldberg, Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick. Quest'ultimo già autore di The Conjuring 2 - Il caso Enfield (2016) e The Conjuring: per Ordine del Diavolo (2021). Il regista Michael Chaves ha diretto anche lo spin-off La Llorona - Le lacrime del male (2019), The Conjuring - Per ordine del diavolo e The Nun II (2023). James Wan tornerà in veste di produttore insieme a Peter Safran.