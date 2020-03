The Conjuring 3 sarà diverso dai precedenti: parola dello sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick

News Cinema

L'ultimo capitolo della trilogia espanderà il tema della casa infestata.

Anche se The Conjuring 3 non arriverà nei cinema americani prima del prossimo settembre, il suo sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick ha adoperato Twitter per regalare agli appassionati della saga horror alcuni dettagli sul nuovo capitolo: a detta dello scrittore la storia sarà totalmente diversa rispetto ai primi due episodi, ed espanderà l’idea di “casa infestata” verso un universo cinematografico ancora più grande e prevedibilmente spaventoso.

Cosa sappiamo allora fino a oggi della storia di The Conjuring 3? Prima di tutto il titolo completo è The Conjuring: Per ordine del diavolo, e racconterà del primo caso giudiziario negli Stati Uniti in cui la difesa di un accusato di omicidio ha invocato la possessione demoniaca come causa del crimine. Si tratta di uno dei casi più terribili e famosi a cui i coniugi Ed e Elaine Warren hanno partecipato nella loro lunga carriera di investigatori del paranormale.

Ricordiamo che The Conjuring 3 è diretto da Michael Chaves (La Llorona – Le lacrime del male) e vedrà nuovamente Patrick Wilson e Vera Farmiga come protagonisti.