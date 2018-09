The Conjuring 3: le riprese inizieranno il prossimo anno per l'arrivo in sala nel 2020

Dopo il notevole successo di The Nun al botteghino nel primo weekend americano e l'annuncio allo scorso Comic Con di Annabelle 3, l'universo di The Conjuring continuerà a espandersi con il terzo capitolo del franchise cinematografico principale. Lo ha annunciato il produttore Peter Safran, affermando che David Leslie Johnson è a lavoro sulla sceneggiatura e che si spera di iniziare le riprese il prossimo anno, per arrivare in sala nel 2020.

L'incertezza ora riguarda soltanto il regista: non è ancora stato infatti ufficializzato il ritorno di James Wan dietro la macchina da presa, lui che ha diretto con enorme successo i primi due episodi. Come noto il terzo capitolo delle avventure paranormali dei coniugi Warren li vedrà alle prese con un'entità maligna che si insedierà dentro la loro stessa casa e minaccerà l'intera famiglia.

I primi due capitoli di The Conjuring hanno ampiamente superato i 100 milioni di dollari d'incasso nei soli Stati Uniti, cifra raggiunta anche da Annabelle 2. E prevedibilmente lo stesso successo otterrà anche The Nun, vista come detto la partenza lanciatissima al boxoffice Made in U.S.A.

Il prossimo film di James Wan che vedremo al cinema è l'imminente e attesissimo Aquaman con Jason Momoa, Nicole Kidman e Amber Heard.