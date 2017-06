The Conjuring 3 è ufficiale: James Wan produrrà il film senza però dirigerlo

La Warner Bros. e la New Line Cinema hanno ufficialmente messo in pre-produzione The Conjuring 3, nuovo capitolo di una delle serie horror più redditizie (e a nostro avviso artisticamente valevoli) dell'odierno panorama cinematografico.

La notizia meno buona è che dietro la macchina da presa questa volta non troveremo James Wan, il quale rimarrà però a coordinare come produttore. Non si sa ancora chi sarà il regista di The Conjuring 3. Quello che già sappiamo invece è che la coppia formata da Vera Farmiga e Patrick Wilson tornerà a interpretare i coniugi Warren, ancora una volta alle prese con un caso di possessione demoniaca all'interno di una famiglia qualunque. Il film sarà ambientato negli anni '80.

The Conjuring 3 sarà scritto da David Leslie Johnson, già penna dietro al secondo capitolo della saga. Curiosa una possibile nuova ambientazione del film: dopo l'America e l'Inghilterra, The Conjuring 3 potrebbe avere la sua location principale in Giappone, anche se al momento si tratta più di una divertente supposizione che di una notizia già ufficializzata.

Ricordiamo che The Conjuring sta espandendo il suo universo orrorifico con vari spin-off: Annabelle è già la suo secondo film (a proposito, l'abbiamo già visto e mette decisamente paura...), poi ritroveremo al cinema anche The Nun e The Crooked Man. Non ci resta dunque che aspettare e tremare...