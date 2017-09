The Commuter: il trailer del nuovo thriller di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson

Hanno girato assieme già tre film, tutti thriller d'azione: Unknown - Senza identità nel 2011, Non-Stop nel 2014 e Run All Night - Una notte per sopravvivere nel 2015.

Ora, con The Commuter, di cui vi mostriamo il primissimo trailer, Liam Neeson e Jaume Collet-Serra arrivano alla loro quarta collaborazione; questa volta sacrificando un po' d'azione (non tanta, eh) e cercando di giocare di più con suspense e psicologie.

Il film, infatti, che negli Stati Uniti debutterà il 12 gennaio prossimo e che da noi non ha ancora una data d'uscita, vede Neeson nai panni di un pendolare che, un giorno, viene avvicinato da una sedicente psicologa e sfidato per gioco a identificare una specifica persona sul loro stesso treno, e che così finisce coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale che potrebbe costare la vita a lui e agli altri passeggeri del convoglio.

The Commuter: Il trailer del film - HD

Come avrete visto nelle immagini, nei panni della donna misteriosa troviamo la bella Vera Famiga, e nel film c'è anche il Patrick Wilson che con l'attrice americana recita nella serie di The Conjuring. A completare il cast di The Commuter, scritto da Byron Willinger e Philip de Blasi, anche Sam Neill ed Elizabeth McGovern.