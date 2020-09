The Comeback Trail: Morgan Freeman contro Robert De Niro contro Tommy Lee Jones nel trailer del film

News Cinema

Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee-Jones e Zac Braff sono i protagonisti dell'indiavolata commedia con truffa The Comeback Trail, di cui è appena uscito il trailer.

Non capita tutti i giorni di trovare nello stesso film le vecchie e mitiche guardie Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Quindi, se abitate negli Stati Uniti, correte al cinema il prossimo 13 novembre e vedere la commedia The Comeback Trail. Se il titolo vi dice qualcosa è perché questa storia è stata già raccontata sul grande schermo nel 1982 da Harry Hurwitz in un film con lo stesso titolo. A dirigere la nuova versione è George Gallo, che conosciamo come lo sceneggiatore di Prima di mezzanotte e il regista di Double Take e Middle Men.

Nel cast di The Comeback Trail c'è anche Zach Braff e lui e De Niro interpretano due produttori squattrinati che si sono indebitati con un boss malavitoso (Morgan Freeman). Per restituirgli il denaro e mettersi anche qualcosa in tasca, decidono di girare un western e ingaggiano una star sul viale del tramonto (Tommy Lee Jones) facendogli girare scene incredibilmente pericolose che l'attore interpreta con energia e coraggio. Il film è fittizio e l'idea dei due furfanti è di far morire l'anziano protagonista per intascare i soldi dell’assicurazione. Naturalmente… toglierlo di mezzo non sarà così facile. Ambientato nel 1974, The Comeback Trail gioca con i cliché del cinema dell'epoca e sembra girato proprio in quegli anni là.

Di The Comeback Trail è appena uscito il trailer, in cui vediamo, in un ruolo secondario e con un bel paio di baffi, Emile Hirsch.